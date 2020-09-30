Глуховский тренер рассказал о течении болезни COVID-19 Глуховский тренер по пауэрлифтингу, основатель спортклуба «Гармония» Феликс Колтаков рассказал о своем состоянии.

«Для всех своих друзей и во избежание различных слухов сообщаю, что я попал в коварную ловушку под названием коронавирус. Испытание оказалось не из лёгких. Высокая температура была практически всю неделю, самолечением не занимался и сразу обратился к своему семейному врачу. Всё сделали вовремя, все тесты и анализы. Весь период нахожусь дома на самоизоляции, сейчас, слава Богу, иду на поправку, и скоро будем покорять новые вершины. Конечно, болезнь очень сложная, лечение давалось очень трудно, и забрала у меня много сил. В эти моменты самое главное не падать духом, а особенность этой болезни именно в том, что бьёт она по твоей воле, именно туда она бьёт прямым ударом. И в эти дни на первое место вышла поддержка близких и моих друзей. Я всем говорю большое спасибо за поддержку! За каждый звонок, за каждое слово поддержки, а негодяям, которые пытались хайпануть на этом и заработать дешёвых баллов говорю: не расслабляйтесь, я скоро выйду, пообщаемся!

Всем здоровья, веры в себя! Вместе у нас всё получится!», - написал он в Фейсбуке.