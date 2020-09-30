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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:16171

Глуховский тренер рассказал о течении болезни COVID-19

Глуховский тренер по пауэрлифтингу, основатель спортклуба «Гармония» Феликс Колтаков рассказал о своем состоянии.

«Для всех своих друзей и во избежание различных слухов сообщаю, что я попал в коварную ловушку под названием коронавирус. Испытание оказалось не из лёгких. Высокая температура была практически всю неделю, самолечением не занимался и сразу обратился к своему семейному врачу. Всё сделали вовремя, все тесты и анализы. Весь период нахожусь дома на самоизоляции, сейчас, слава Богу, иду на поправку, и скоро будем покорять новые вершины. Конечно, болезнь очень сложная, лечение давалось очень трудно, и забрала у меня много сил. В эти моменты самое главное не падать духом, а особенность этой болезни именно в том, что бьёт она по твоей воле, именно туда она бьёт прямым ударом. И в эти дни на первое место вышла поддержка близких и моих друзей. Я всем говорю большое спасибо за поддержку! За каждый звонок, за каждое слово поддержки, а негодяям, которые пытались хайпануть на этом и заработать дешёвых баллов говорю: не расслабляйтесь, я скоро выйду, пообщаемся!

Всем здоровья, веры в себя! Вместе у нас всё получится!», - написал он в Фейсбуке.

Общество Коронавирус Феликс Колтаков

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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