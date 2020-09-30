В Шостке 14-летняя девочка выпрыгнула с третьего этажа Инцидент случился 7 октября.

Как проинформировали в Шосткинском отделе полиции, в 16.20 поступило сообщение из Центральной районной больницы о том, что в ЦРБ доставлена 14-летняя девочка, которая упала с 3-го этажа.

Полицейские сейчас проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося. Известно, что девочка-подросток поссорилась с родителями…

По информации главного врача ЦРБ Олега Штогрина, ребенок госпитализирован. Состояние пациентки ближе к удовлетворительному, ей предстоит длительное лечение, пишет Шостка.инфо.