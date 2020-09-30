14 игроков «Альянса» с Сумщины заболели COVID-19 В ПФЛ обратился ФК «Альянс» (Липовая Долина) о переносе матча шестого тура чемпионата Украины по футболу среди команд клубов Первой лиги сезона 2020/21 против ФК «Металлист 1925».

Это связано с заболеванием COVID-19 14 футболистов. Администрация ПФЛ приняла решение перенести матч, который должен был состояться 10 октября, на более поздний срок. Дата матча будет определена Администрацией ПФЛ дополнительно, сообщает пресс-служба ПФЛ. Напомним: предыдущий тур наша команда пропускала из-за коронавируса в команде соперников