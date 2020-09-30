Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:47281

14 игроков «Альянса» с Сумщины заболели COVID-19

В ПФЛ обратился ФК «Альянс» (Липовая Долина) о переносе матча шестого тура чемпионата Украины по футболу среди команд клубов Первой лиги сезона 2020/21 против ФК «Металлист 1925».

Это связано с заболеванием COVID-19 14 футболистов. Администрация ПФЛ приняла решение перенести матч, который должен был состояться 10 октября, на более поздний срок. Дата матча будет определена Администрацией ПФЛ дополнительно, сообщает пресс-служба ПФЛ.

Напомним: предыдущий тур наша команда пропускала из-за коронавируса в команде соперников

Общество Коронавирус

По тематике

Мэр Сум прокомментировал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции
Сегодня 16:17

Мэр Сум прокомментировал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции

И рассказал о мерах по противодействию заболеваемости среди горожан, которые внедряет власть....

Глуховский тренер рассказал о течении болезни COVID-19
Сегодня 15:16

Глуховский тренер рассказал о течении болезни COVID-19

Глуховский тренер по пауэрлифтингу, основатель спортклуба «Гармония» Феликс Колтаков рассказал о своем состоянии....

Сумщина вышла в лидеры по темпам заболеваемости коронавирусом
Сегодня 14:20

Сумщина вышла в лидеры по темпам заболеваемости коронавирусом

На утро 9 октября показатель заболеваемости в Сумской области вырос до 275,6 случаев на 100 тысяч населения....

В Украине очередной антирекорд по коронавирусу за сутки
Сегодня 11:11

В Украине очередной антирекорд по коронавирусу за сутки

Минздрав сообщает, что в Украине зафиксировано 5804 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 - это антирекорд количества новых больных в сутки....

На Сумщине 207 новых случаев заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 10:02

На Сумщине 207 новых случаев заболевания COVID-19: подробности

По состоянию на 9 октября в Сумской области 6404 случая заболевания коронавирусной инфекцией....

Новости

На Сумщине 207 новых случаев заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 10:02
В Сумах усилили карантин: маски нужно носить везде 2
Вчера 15:51
10 кандидатів. Хто хоче бути мером Сум і що про них відомо
30.09.2020 20:09
В Сумах столкнулись легковушка и мотоцикл (видео)
Сегодня 17:50
В Сумах сегодня гандбол высшей пробы, но только онлайн (трансляция)
Сегодня 17:44
В Сумах из-за карантина отменили проведение турнира по дзюдо
Сегодня 17:30
На Сумщине во дворе нашли 2 гранаты
Сегодня 17:10
17-летнего севастопольца остановили на границе с Россией в Сумской области
Сегодня 17:01
У Сумах відбулася презентація монографії, присвяченої останньому кошовому отаману Запорозької Січі Петру Калнишевському
Сегодня 16:55
В массовом отравлении на Тернопольщине, виновен сыр, произведенный на Сумщине
Сегодня 16:44
В Тростянце приняли решение о начале отопительного сезона
Сегодня 16:40
Конотопський майстер-сірникар став лауреатом всеукраїнського конкурсу
Сегодня 16:33
view counter

Статьи

Анатолий Епифанов («НАШ КРАЙ»): Кто экономит на школах, будет содержать тюрьмы
Сегодня 18:10
Скільки та кому закупляли рекомендовані вакцини: досвід Сумщини
Сегодня 15:55
Яку допомогу має безкоштовно отримати пацієнт з CОVID-19 або з підозрою на захворювання
Сегодня 13:41
Стадион «Авангард»: что изменится?
Вчера 10:29
ТОП – 25 роботодавців Сумщини, які пропонують заробітну більше 10 тисяч гривень
07.10.2020 20:20
Вчителів фізкультури навчать збирати гроші на власні освітні проєкти
05.10.2020 15:33
Дизайнерские ванны доступнее, чем вы думали ®
05.10.2020 13:40
Subaru Forester — описание и технические характеристики
05.10.2020 12:32
Андрей Орлик: В биатлоне нужно обдумывать каждую деталь
04.10.2020 13:07
Програма обміну майбутніх лідерів (FLEX) чекає на нових учасників-школярів
02.10.2020 15:39
Офіційно: Володимир Лободін – кандидат на посаду міського голови від партії «ЗА МАЙБУТНЄ»
01.10.2020 09:03
Живи у власній квартирі вже зараз разом з іпотекою від ПРАВЕКС БАНКу ®
30.09.2020 17:08
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.