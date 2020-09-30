14 игроков «Альянса» с Сумщины заболели COVID-19

Это связано с заболеванием COVID-19 14 футболистов. Администрация ПФЛ приняла решение перенести матч, который должен был состояться 10 октября, на более поздний срок. Дата матча будет определена Администрацией ПФЛ дополнительно, сообщает пресс-служба ПФЛ.
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