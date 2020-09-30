Жители Верхней Сыроватки хотят перекрыть железную дорогу из-за увольнения директора школы Протест из-за увольнения директора школы на Сумщине продолжается.

Около сотни человек в селе Верхняя Сыворотка под Сумами 9 октября продолжают акцию протеста у сельского совета и обещают перекрыть железную дорогу. Они требуют отменить решение об увольнении директора местной школы Зои Нечипоренко.

К митингующим выходили чиновники, которые рассказали, что произошло заседание с участием экс-директора школы, главы сельсовета, представителей местного отдела и областного департамента образования. По их словам, дело о законности увольнения директора будет решать суд.

Однако люди не расходятся и обещают 10 октября перекрыть движение на железнодорожном пути, который проходит мимо села.

Утром 9 октября жильцы перекрывали трассу Сумы-Харьков.

Напомним: по приказу начальницы отдела Верхнесыроватского сельского совета Юлии Божок директора Зою Нечипоренко уволили 8 октября. После этого около 200 жителей села собрались на митинг под местным отделом образования.

Зоя Нечипоренко считает, что это - давление на нее, как на кандидата на главу сельсовета на местных выборах - 2020, поскольку Юлия Божок также выдвинула свою кандидатуру на эту должность.

Начальница отдела образования Юлия Божок считает свои действия законными и обосновывает увольнение тем, что директор не выполняла ее распоряжений. Увольнение давлением не считает.

В поддержку руководительницы школы жители Верхней Сыворотки собрали около 150 подписей, пишет Суспільне.