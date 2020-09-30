Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:17592

Мэр Сум прокомментировал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции

И рассказал о мерах по противодействию заболеваемости среди горожан, которые внедряет власть.

Александр Лысенко заметил, в начале распространения болезни, совместными усилиями сумчан, на территории громады удалось сохранить незначительные темпы распространения инфекции и избежать усиления карантинных ограничений. Однако, ситуация осложнилась.

Сегодня на лечении находится 3014 больных. Только за последние сутки выявлено 133 новых случая заболевания. Из общего количества больных с начала пандемии, а это 4106 человек, 38 - умерли. В последнее время наблюдаются значительные цифры выявления больных, в отдельные дни количество сумчан с подтвержденным диагнозом, превышала 150-200.

Такая ситуация привела к переполнению зарезервированных для больных в больницах города коек. Мэр сообщил о развертывании дополнительных 25 коек в больнице № 5, еще столько же в понедельник. Готовят развертывания дополнительных койко-мест и в больнице № 4.

Кроме того, мэр распорядился создать специальные медицинские бригады врачей и медицинских сестер, которые осуществляли процедуры лечения больных по месту жительства.

«У нас есть резерв для этих целей. Сейчас мы работаем над тем, чтобы создать в городе бригады помощи больным COVID-19. Также мы продолжаем обеспечивать медиков необходимыми средствами защиты, а пациентов лекарствами. Средств индивидуальной защиты, лекарственных и дезинфицирующих средств, медицинских изделий, расходных материалов было приобретено на 16 млн гривен», - отметил городской голова.

Кроме того, в Сумах работают над созданием собственной ПЦР-лаборатории, а уже с понедельника, 12 октября, начнут «месячник» дезинфекции мест общественного скопления и жилищного фонда.

Напомним: вчера члены исполнительного комитета приняли решение об усилении карантинных ограничений на территории громады. Соблюдение карантина будут контролировать мобильные группы из числа представителей полиции, юристов и работников структурных подразделений городского совета, количество мобильных групп увеличат до 30.

Также, завтра должно состояться заседание Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС на котором рассмотрят вопрос об отнесении Сумской громады к «красному уровню» распространения COVID-19. В случае, если решение будет принято, на территории громады внедрят строгий карантинный режим. Это касается ограничения движения коммунального транспорта, внедрение дистанционного обучения в учебных заведениях и временное ограничение работы заведений общественного значения, предприятий, учреждений и организаций.

Предварительно во избежание социальной напряженности среди населения, члены исполнительного комитета обратились в Государственную комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с тем, чтобы не переводить образовательный процесс в онлайн-режим до начала каникул, которые запланированы с 19 по 31 октября, и не прерывать работу коммунального транспорта. Однако, в случае, если государственной комиссией будет принято решение о «красной зоне», учеников переведут на дистанционное обучение.

Общество Коронавирус

По тематике

14 игроков «Альянса» с Сумщины заболели COVID-19
Сегодня 15:47

14 игроков «Альянса» с Сумщины заболели COVID-19

В ПФЛ обратился ФК «Альянс» (Липовая Долина) о переносе матча шестого тура чемпионата Украины по футболу среди команд клубов Первой...

Глуховский тренер рассказал о течении болезни COVID-19
Сегодня 15:16

Глуховский тренер рассказал о течении болезни COVID-19

Глуховский тренер по пауэрлифтингу, основатель спортклуба «Гармония» Феликс Колтаков рассказал о своем состоянии....

Сумщина вышла в лидеры по темпам заболеваемости коронавирусом
Сегодня 14:20

Сумщина вышла в лидеры по темпам заболеваемости коронавирусом

На утро 9 октября показатель заболеваемости в Сумской области вырос до 275,6 случаев на 100 тысяч населения....

В Украине очередной антирекорд по коронавирусу за сутки
Сегодня 11:11

В Украине очередной антирекорд по коронавирусу за сутки

Минздрав сообщает, что в Украине зафиксировано 5804 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 - это антирекорд количества новых больных в сутки....

На Сумщине 207 новых случаев заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 10:02

На Сумщине 207 новых случаев заболевания COVID-19: подробности

По состоянию на 9 октября в Сумской области 6404 случая заболевания коронавирусной инфекцией....

Новости

На Сумщине 207 новых случаев заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 10:02
В Сумах усилили карантин: маски нужно носить везде 2
Вчера 15:51
10 кандидатів. Хто хоче бути мером Сум і що про них відомо
30.09.2020 20:09
В Сумах столкнулись легковушка и мотоцикл (видео)
Сегодня 17:50
В Сумах сегодня гандбол высшей пробы, но только онлайн (трансляция)
Сегодня 17:44
В Сумах из-за карантина отменили проведение турнира по дзюдо
Сегодня 17:30
На Сумщине во дворе нашли 2 гранаты
Сегодня 17:10
17-летнего севастопольца остановили на границе с Россией в Сумской области
Сегодня 17:01
У Сумах відбулася презентація монографії, присвяченої останньому кошовому отаману Запорозької Січі Петру Калнишевському
Сегодня 16:55
В массовом отравлении на Тернопольщине, виновен сыр, произведенный на Сумщине
Сегодня 16:44
В Тростянце приняли решение о начале отопительного сезона
Сегодня 16:40
Конотопський майстер-сірникар став лауреатом всеукраїнського конкурсу
Сегодня 16:33
view counter

Статьи

Анатолий Епифанов («НАШ КРАЙ»): Кто экономит на школах, будет содержать тюрьмы
Сегодня 18:10
Скільки та кому закупляли рекомендовані вакцини: досвід Сумщини
Сегодня 15:55
Яку допомогу має безкоштовно отримати пацієнт з CОVID-19 або з підозрою на захворювання
Сегодня 13:41
Стадион «Авангард»: что изменится?
Вчера 10:29
ТОП – 25 роботодавців Сумщини, які пропонують заробітну більше 10 тисяч гривень
07.10.2020 20:20
Вчителів фізкультури навчать збирати гроші на власні освітні проєкти
05.10.2020 15:33
Дизайнерские ванны доступнее, чем вы думали ®
05.10.2020 13:40
Subaru Forester — описание и технические характеристики
05.10.2020 12:32
Андрей Орлик: В биатлоне нужно обдумывать каждую деталь
04.10.2020 13:07
Програма обміну майбутніх лідерів (FLEX) чекає на нових учасників-школярів
02.10.2020 15:39
Офіційно: Володимир Лободін – кандидат на посаду міського голови від партії «ЗА МАЙБУТНЄ»
01.10.2020 09:03
Живи у власній квартирі вже зараз разом з іпотекою від ПРАВЕКС БАНКу ®
30.09.2020 17:08
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.