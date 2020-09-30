Мэр Сум прокомментировал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции И рассказал о мерах по противодействию заболеваемости среди горожан, которые внедряет власть.

Александр Лысенко заметил, в начале распространения болезни, совместными усилиями сумчан, на территории громады удалось сохранить незначительные темпы распространения инфекции и избежать усиления карантинных ограничений. Однако, ситуация осложнилась.

Сегодня на лечении находится 3014 больных. Только за последние сутки выявлено 133 новых случая заболевания. Из общего количества больных с начала пандемии, а это 4106 человек, 38 - умерли. В последнее время наблюдаются значительные цифры выявления больных, в отдельные дни количество сумчан с подтвержденным диагнозом, превышала 150-200.

Такая ситуация привела к переполнению зарезервированных для больных в больницах города коек. Мэр сообщил о развертывании дополнительных 25 коек в больнице № 5, еще столько же в понедельник. Готовят развертывания дополнительных койко-мест и в больнице № 4.

Кроме того, мэр распорядился создать специальные медицинские бригады врачей и медицинских сестер, которые осуществляли процедуры лечения больных по месту жительства.

«У нас есть резерв для этих целей. Сейчас мы работаем над тем, чтобы создать в городе бригады помощи больным COVID-19. Также мы продолжаем обеспечивать медиков необходимыми средствами защиты, а пациентов лекарствами. Средств индивидуальной защиты, лекарственных и дезинфицирующих средств, медицинских изделий, расходных материалов было приобретено на 16 млн гривен», - отметил городской голова.

Кроме того, в Сумах работают над созданием собственной ПЦР-лаборатории, а уже с понедельника, 12 октября, начнут «месячник» дезинфекции мест общественного скопления и жилищного фонда.

Напомним: вчера члены исполнительного комитета приняли решение об усилении карантинных ограничений на территории громады. Соблюдение карантина будут контролировать мобильные группы из числа представителей полиции, юристов и работников структурных подразделений городского совета, количество мобильных групп увеличат до 30.

Также, завтра должно состояться заседание Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС на котором рассмотрят вопрос об отнесении Сумской громады к «красному уровню» распространения COVID-19. В случае, если решение будет принято, на территории громады внедрят строгий карантинный режим. Это касается ограничения движения коммунального транспорта, внедрение дистанционного обучения в учебных заведениях и временное ограничение работы заведений общественного значения, предприятий, учреждений и организаций.

Предварительно во избежание социальной напряженности среди населения, члены исполнительного комитета обратились в Государственную комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с тем, чтобы не переводить образовательный процесс в онлайн-режим до начала каникул, которые запланированы с 19 по 31 октября, и не прерывать работу коммунального транспорта. Однако, в случае, если государственной комиссией будет принято решение о «красной зоне», учеников переведут на дистанционное обучение.