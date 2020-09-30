В массовом отравлении на Тернопольщине, виновен сыр, произведенный на Сумщине В Тернопольской области по результатам проведения эпидрасследования острой кишечной инфекции в заведении общественного питания было обнаружено образец сыра «Российский» (производство которого осуществляется на территории Ахтырского района), в котором обнаружен особо опасный микроорганизм Salmonella Enteritidis.

На основании письма Главного управления Госпродпотребслужбы в Тернопольской области о несоответствии при лабораторных исследованиях сыра «Российский», учитывая, что обнаруженные микроорганизмы несут реальную угрозу для жизни и здоровья людей, которые могут потреблять соответствующие продукты питания, специалистами Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области было проведено внеплановое мероприятие государственного контроля за производителя соответствующей продукции.

В ходе проверки предприятия было выявлено несоблюдение производителем гигиенических требований при производстве сыра, которые несут угрозу загрязнения пищевых продуктов.

По факту проведенного мероприятия специалистами Ахтырского городского управления Главного управления Госпродпотребслужбы был составлен акт и выдано предписание производителю соответствующей продукции по устранению выявленных нарушений, а также составлен протокол о выявленных нарушениях.

На основании материалов проверки Главным государственным ветеринарным инспектором Сумской области вынесено постановление о применении штрафа к производителю сыра в размере десяти минимальных заработных плат - 41 730 грн.

Не соглашаясь с предписанием и постановлением о наложении штрафных санкций, оператором рынка было подано в Сумской окружной административный суд два административных иска: о признании противоправным и отмене предписания по устранению выявленных нарушений и об отмене постановления о наложении штрафных санкций.

В ходе многочисленных судебных заседаний отделом правового обеспечения было доказано законность вынесенного предписания и примененных штрафных санкций, в связи с чем, решениями Сумского окружного административного суда оператору рынка отказано в их отмене.

В настоящее время все выявленные в ходе проверки нарушения гигиенических требований оператором рынка устранены в полном объеме.