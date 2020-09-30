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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:55205

У Сумах відбулася презентація монографії, присвяченої останньому кошовому отаману Запорозької Січі Петру Калнишевському

Презентація монографії В’ячеслава Оліцького «Калнишева слава не вмре, не загине» відбулася сьогодні, 9 жовтня.

Свою оцінку монографії, яка до речі, була видана до 330-річчя від дня народження Петра Калнишевського, давали відомі історики Сумщини, а архієпископ Сумський і Охтирський МЕФОДІЙ вручив В’ячеславу Оліцькому Орден рівноапостольного князя Володимира ІІІ ступеня, яким нагородив молодого автора Предстоятель Православної Церкви України, Митрополит Київський і всієї України ЕПІФАНІЙ.

Довідково

Недооцінена роль Калнишевського та його вклад у розвиток його малої батьківщини – сучасного Роменського району. Зокрема, саме коштом Петра Калнишевського закладено церкву в ім’я Покрови Пресвятої Богородиці в місті Ромни. На жаль, у 1941 р. ця церква згоріла. Також за кошти нашого земляка було закладено церкву Святої Трійці у його рідному селі Пустовійтівці, що неподалік міста Ромни. Ця будівля залишилася й донині. У цю ж церкву для його рідного села Пустовійтівка ним було подаровано Євангеліє у срібній оправі.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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