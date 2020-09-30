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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:01222

17-летнего севастопольца остановили на границе с Россией в Сумской области

Нарушителя границы остановил наряд отделения «Старая Гута» вблизи населенного пункта Василевка, что в Середина-Будском районе.

Юноша объяснил, что направляется в Херсон на учебу. Он рассказал, что в поисках знаний прошел через серьезные лишения. Сначала севастополец хотел попасть в Укарину материк через КПВВ на админгранице с временно оккупированным Крымом, но оккупанты отказали ему в пропуске. Тогда молодой человек решился на долгое путешествие. Через нелегально построенный мост он уехал из оккупированного Крыма на территорию страны агрессора. Потом поехал в Брянскую область, где и незаконно пересек границу в Украину.

Несмотря на уважительные причины, которые толкнули юношу на такое путешествие, пограничники были вынуждены оформить документы админправонарушений, а привлекать к ответственности крымчанина, который желает учиться в украинском вузе, будет решать суд.

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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