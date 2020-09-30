17-летнего севастопольца остановили на границе с Россией в Сумской области Нарушителя границы остановил наряд отделения «Старая Гута» вблизи населенного пункта Василевка, что в Середина-Будском районе.

Юноша объяснил, что направляется в Херсон на учебу. Он рассказал, что в поисках знаний прошел через серьезные лишения. Сначала севастополец хотел попасть в Укарину материк через КПВВ на админгранице с временно оккупированным Крымом, но оккупанты отказали ему в пропуске. Тогда молодой человек решился на долгое путешествие. Через нелегально построенный мост он уехал из оккупированного Крыма на территорию страны агрессора. Потом поехал в Брянскую область, где и незаконно пересек границу в Украину.

Несмотря на уважительные причины, которые толкнули юношу на такое путешествие, пограничники были вынуждены оформить документы админправонарушений, а привлекать к ответственности крымчанина, который желает учиться в украинском вузе, будет решать суд.