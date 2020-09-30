В Сумах из-за карантина отменили проведение турнира по дзюдо В субботу, 10 октября, в Сумах планировалось провести Всеукраинский турнир по дзюдо памяти Александра Анищенко и Максимам Савченко.

Однако из-за ужесточения карантина, введенного решением исполкома, турнир среди юношей и девушек 2004-2009 г.р. был отменен.