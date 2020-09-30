Шмыгаль призвал власти Сум самостоятельно усилить карантин

Об этом сообщает сайт Кабинета министров.
Он заявил, что сейчас у властей в регионах есть полномочия для контроля ситуации с распространением коронавируса.
"Местная власть просила предоставить им больше полномочий. Теперь у них есть достаточно полномочий для того, чтобы эффективно сдерживать распространение коронавируса. Прошу брать инициативу в свои руки и наводить порядок. Это наша общая ответственность", - подчеркнул Шмыгаль.
Напомним, с понедельника Киев будет в "оранжевой зоне" карантина. Сумы же переведены из "оранжевой зоны" в "красную".