Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 23:13122

Лебединские гандболисты стартовали в высшей лиге

Сегодня, 9 октября, стартовал новый сезон в высшей лиге чемпионата Украины по гандболу среди мужских команд.

Дебютант высшей лиги лебединская «Єдність» в Сумах принимала команду «Строитель-БСФК» из Броваров. Игра прошла на площадке института физкультуры Сумского педуниверситета. Первую половину встречи выиграли наши, а вот вторую гости, которые в итоге праздновали победу 20:24 (11:9). За лебединцев отличились Михаил Яценко – 6 голов, Евгений Леоненко – 4, Сергей Белоус – 4, Станислав Алферов – 3, Анатолий Шпаков, Артем Олексюк и Владислав Иуткин – по 1. Завтра повторная встреча в 10.30.

Спорт Єдність Гандбол

По тематике

В Сумах сегодня гандбол высшей пробы, но только онлайн (трансляция)
Сегодня 17:44

В Сумах сегодня гандбол высшей пробы, но только онлайн (трансляция)

9-10 октября матчами в Сумах между лебединской командой «Єдність» и «Строитель-БСФК» из Броваров стартует чемпионат Украины среди мужских команд Высшей...

Шосткинские гандболистки выиграли домашний турнир
02.10.2020 15:31

Шосткинские гандболистки выиграли домашний турнир

25-27 сентября в Шостке состоялся турнир по гандболу памяти В. Г. Грибача среди юношей и девушек 2007-2008 годов рождения....

Появился календарь игр сумских гандболистов в высшей лиге
13.09.2020 08:47

Появился календарь игр сумских гандболистов в высшей лиге

В новом сезоне чемпионата Украины по гандболу среди мужских команд Высшей лиги играют сразу две команды с Сумщины....

В чемпионате Украины по гандболу примет участие три сумские команды
17.08.2020 20:33

В чемпионате Украины по гандболу примет участие три сумские команды

На очередном заседании Комитета по организации и проведению соревнований ФГУ была завершена работа над проектом Регламента чемпионата Украины 2020-2021, а...

Сумские гандболисты взяли «серебро» в Одессе
06.07.2020 16:30

Сумские гандболисты взяли «серебро» в Одессе

27-28 июня в с. Шабо Одесской области состоялся турнир по гандболу среди мужских команд ветеранов, посвященный Дню Конституции Украины....

view counter

Статьи

Анатолий Епифанов («НАШ КРАЙ»): Кто экономит на школах, будет содержать тюрьмы
Сегодня 18:10
Скільки та кому закупляли рекомендовані вакцини: досвід Сумщини
Сегодня 15:55
Яку допомогу має безкоштовно отримати пацієнт з CОVID-19 або з підозрою на захворювання
Сегодня 13:41
Стадион «Авангард»: что изменится?
Вчера 10:29
ТОП – 25 роботодавців Сумщини, які пропонують заробітну більше 10 тисяч гривень
07.10.2020 20:20
Вчителів фізкультури навчать збирати гроші на власні освітні проєкти
05.10.2020 15:33
Дизайнерские ванны доступнее, чем вы думали ®
05.10.2020 13:40
Subaru Forester — описание и технические характеристики
05.10.2020 12:32
Андрей Орлик: В биатлоне нужно обдумывать каждую деталь
04.10.2020 13:07
Програма обміну майбутніх лідерів (FLEX) чекає на нових учасників-школярів
02.10.2020 15:39
Офіційно: Володимир Лободін – кандидат на посаду міського голови від партії «ЗА МАЙБУТНЄ»
01.10.2020 09:03
Живи у власній квартирі вже зараз разом з іпотекою від ПРАВЕКС БАНКу ®
30.09.2020 17:08
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.