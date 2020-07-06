Лебединские гандболисты стартовали в высшей лиге Сегодня, 9 октября, стартовал новый сезон в высшей лиге чемпионата Украины по гандболу среди мужских команд.

Дебютант высшей лиги лебединская «Єдність» в Сумах принимала команду «Строитель-БСФК» из Броваров. Игра прошла на площадке института физкультуры Сумского педуниверситета. Первую половину встречи выиграли наши, а вот вторую гости, которые в итоге праздновали победу 20:24 (11:9). За лебединцев отличились Михаил Яценко – 6 голов, Евгений Леоненко – 4, Сергей Белоус – 4, Станислав Алферов – 3, Анатолий Шпаков, Артем Олексюк и Владислав Иуткин – по 1. Завтра повторная встреча в 10.30.