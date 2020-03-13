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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:20138

Сумской баскетболист перешел в «Будивельник»

Воспитанник сумского баскетбола Андрей Кожемякин будет играть за БК «Будивельник» (Киев).

Защитник перебрался в Киев из БК «Запорожье» - именно там он отыграл сезон 2019/20.

В 19 матчах Суперлиги 23-летний Кожемякин (190 см, 87 кг) приносил запорожцам в среднем 7.7 очка + 1.7 передачи + 2.2 подбора + 1.4 перехвата за 17.4 минуты.

Лучшим матчем для Андрея стал поединок против БК «Одесса» 7 февраля: 28 очков + 6 подборов + 2 передачи, при 4 из 6 точных дальних.

Кроме «Запорожья», Кожемякин также выступал за «Днепр», «Кремень» и «Николаев». С днепрянами новичок «Будивельника» стал обладателем Кубка и Суперкубка Украины.

Напомним: Андрей провел предсезонный сбор с БК «СумГУ» и даже сыграл два товарищеских матча против БК «Политехник» (Харьков), где в обоих матчах стал одним из лучших игроков в команде.

Спорт Андрей Кожемякин Баскетбол

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