На Сумщине полиция задержала грабителей, которые взорвали банкомат Сегодня, 10 октября, около четырех часов утра, сотрудники уголовного розыска Главных управлений Национальной полиции Сумской и Полтавской областей, Ахтырского отдела полиции при силовой поддержке спецподразделения «КОРД» задержали двух жителей Харьковской области при попытке совершения очередной кражи из банкомата.

«Злоумышленниками оказались 31-летний мужчина и 17-летняя девушка. Задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение разбоя, - рассказала начальник Главного управления Национальной полиции в Сумской области Александр Анохин. - Сейчас правоохранители установили их причастность к совершению аналогичных преступлений на территориях Сумской, Полтавской и Харьковской областей».

По месту жительства задержанных полицейские проводят неотложные обыски.

По данному факту полиция открыла уголовные производства по ч. 3 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 3 ст. 185 (кража), ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Проводятся следственные действия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.