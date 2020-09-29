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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:21262

На Сумщине полиция задержала грабителей, которые взорвали банкомат

Сегодня, 10 октября, около четырех часов утра, сотрудники уголовного розыска Главных управлений Национальной полиции Сумской и Полтавской областей, Ахтырского отдела полиции при силовой поддержке спецподразделения «КОРД» задержали двух жителей Харьковской области при попытке совершения очередной кражи из банкомата.

«Злоумышленниками оказались 31-летний мужчина и 17-летняя девушка. Задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение разбоя, - рассказала начальник Главного управления Национальной полиции в Сумской области Александр Анохин. - Сейчас правоохранители установили их причастность к совершению аналогичных преступлений на территориях Сумской, Полтавской и Харьковской областей».

По месту жительства задержанных полицейские проводят неотложные обыски.

По данному факту полиция открыла уголовные производства по ч. 3 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 3 ст. 185 (кража), ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Проводятся следственные действия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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Право Взрыв банкомата Кража

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