На Сумщине полиция задержала грабителей, которые взорвали банкомат

«Злоумышленниками оказались 31-летний мужчина и 17-летняя девушка. Задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение разбоя, - рассказала начальник Главного управления Национальной полиции в Сумской области Александр Анохин. - Сейчас правоохранители установили их причастность к совершению аналогичных преступлений на территориях Сумской, Полтавской и Харьковской областей».
По месту жительства задержанных полицейские проводят неотложные обыски.
По данному факту полиция открыла уголовные производства по ч. 3 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 3 ст. 185 (кража), ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Проводятся следственные действия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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