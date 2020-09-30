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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:39237

На Сумщине 6633 случая COVID-19: подробности

По состоянию на 10 октября года в Сумской области 6633 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 229 человек (Сумы - 161, Шостка - 3, Конотоп - 32, Глухов - 1, Белопольский р-н - 3, Краснопольский р-н - 10, Кролевецкий р-н - 1, Недригайловский р -н - 4, Ахтырский р-н - 5, Роменский р-н - 1, Сумской р-н - 8.

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 90 летальных случаев, из них 1 - за прошедшие сутки (Глухов).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 2305 человек, из них за минувшие сутки - 73 (Сумы – 20, Шостка - 1, Конотоп - 19, Ромны – 19, Лебедин - 1, Бурынский р-н - 5, Конотопский р-н - 1, Лебединский р-н 1, Недригайловский р-н - 4, Путивльский р-н - 1, Тростянецкий р-н - 1)

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 4266 случаев заболевания, в Сумском районе - 457, Белопольский район - 165, Бурынский район - 37, пгт Великая Писаревка - 3, г. Глухов - 46, Глуховский район – 28, г. Конотоп - 310, Конотопский район - 64, Краснопольский р-н - 65, Кролевецкий район - 118, г. Лебедин - 132, Лебединский р-н – 24, Липово-Долинский р н - 2, Недригайловский район - 105, г. Ахтырка - 163, Ахтырский р-н - 47, Путивльский район – 17, г. Ромны - 183, Роменский район - 85, Середина-Будский р-н - 39, Тростянецкий район - 106, г. Шостка - 147, Шосткинский р-н - 13, Ямпольский р-н - 11.

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