На Сумщине осталось еще 248 ковидных коек в больницах

Из них заняты больными 285, что составляет 41,2%. Кроме того, заняты пациентами с подозрением на COVID-19 - 122 койки. Всего в учреждениях резерва области насчитывается 248 коек, которые определены для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19.
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