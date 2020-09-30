На Сумщине осталось еще 248 ковидных коек в больницах По состоянию на 10 октября количество инфекционных коек в учреждениях здравоохранения первой очереди области насчитывается 691 коек, которые определены для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19.

Из них заняты больными 285, что составляет 41,2%. Кроме того, заняты пациентами с подозрением на COVID-19 - 122 койки. Всего в учреждениях резерва области насчитывается 248 коек, которые определены для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19.