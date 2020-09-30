На Сумщине полицейские оперативно установили угонщика автомобиля Происшествие произошло в Шостке. Разбив стекло в легковушке, злоумышленник проник в салон автомобиля и для его кражи воспользовался оставленными там ключами от транспортного средства.

Вечером по спецлинии «102» поступило сообщение о незаконном завладении транспортным средством. Владелец рассказал, что оставил свой автомобиль ВАЗ-2101 во дворе многоэтажки. А уже через несколько часов ему позвонила жена и рассказала, что машина исчезла.

«На поиски похищенного автомобиля сразу были ориентированы все наряды полиции, которые несли службу в городе, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Вскоре, во время обследования улиц райцентра, наши сотрудники заметили похожее по приметам транспортное средство, стоявшее на обочине. В салоне находился неизвестный, который пытался его завести. Правоохранители установили, что это именно тот, разыскиваемый автомобиль. Водителя доставили в отдел полиции».

Злоумышленником оказался ранее судимый 25-летний житель Житомирской области, который приехал в Шостку к девушке. Он объяснил полицейским, что сначала хотел обокрасть автомобиль, но ничего ценного там не нашел. Увидел ключи в замке зажигания и решил похитить само транспортное средство. На одной из улиц города автомобиль заглох. Там его и нашли правоохранители.

В полиции действия мужчины квалифицировали по ст. 289 Уголовного кодекса Украины «Незаконное завладение транспортным средством» и открыли в отношении него уголовное производство. Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.