За день до открытия Театральной площади оказалось, что ее реконструируют без разрешения Об этом написал на своей странице в Фейсбуке главный архитектор Сумской области Владимир Быков.

«Неоднократно лично говорил А. Лысенко о соблюдении Закона Украины «Про охорону культурної спадщіни» в историческом ареале города... Учитывая, что на сегодняшний день Департаменту архитектуры и градостроительства ОГА не были предоставлены разрешительные документы, сотрудниками департамента была вызвана полиция для приостановки работ с признаками нарушения законодательства на Театральной площади», - написал он.