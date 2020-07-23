За день до открытия Театральной площади оказалось, что ее реконструируют без разрешения

«Неоднократно лично говорил А. Лысенко о соблюдении Закона Украины «Про охорону культурної спадщіни» в историческом ареале города... Учитывая, что на сегодняшний день Департаменту архитектуры и градостроительства ОГА не были предоставлены разрешительные документы, сотрудниками департамента была вызвана полиция для приостановки работ с признаками нарушения законодательства на Театральной площади», - написал он.
Еще вчера Александр Лысенко говорил о 9 октября, а сегодня уже дата изменилась....
Вместо срубленных во время реконструкции площади планируют посадить новые....
4 сентября строители уничтожили дерево на Театральной площади....
В Сумах продолжается реконструкция Театральной площади, которая предусматривает восстановление работы фонтанов, мощение и озеленение территории....
В Сумах начали реконструкцию Театральной площади, которой предусмотрена замена фонтанов, тротуарной плитки, освещения и скамеек....