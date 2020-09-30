В "Слуге народа" допускают введение режима ЧП в Украине и перенос выборов из-за Covid-19 Нардеп Качура заявил, что мнение о введении режима ЧП поддерживают некоторые народные депутаты, члены Кабмина и представители Офиса президента

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура допустил возможность введения чрезвычайного положения в Украине и переноса местных выборов из-за ситуации с коронавирусом. Об этом он рассказал в ток-шоу "Противостояние" на телеканале NEWSONE.

"Данные статистики, которая есть, – это данные о количестве протестированных людей. То есть их можно умножить, но точно не поделить. И если будет критическая ситуация – и во время местных выборов мы перейдем порог в 10 тыс. заболевших в сутки и больше, то нам нужно будет принять политическое решение, взять волю в кулак и ввести чрезвычайное положение", – отметил нардеп.

Он уточнил, что такое мнение поддерживают некоторые народные депутаты, члены Кабмина и представители Офиса президента.

"Во-первых, это вопрос здоровья, во-вторых, это вопрос легитимности выборов. Если люди просто не придут на выборы, то зачем их проводить", – объяснил Качура.