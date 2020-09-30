Лебединские гандболисты снова проиграли броварчанами Но в обоих матчах дали бой старожилу Высшей лиги.

Сегодня, 10 октября, в Сумах прошла повторная игра первого тура чемпионата Украины по гандболу среди мужских команд высшей лиги.

Дебютант высшей лиги лебединская «Єдність» в Сумах принимала команду «Строитель-БСФК» из Броваров. Игра прошла на площадке института физкультуры Сумского педуниверситета. После вчарашнего обидного поражения, сегодня наши земляки также почти ничем не уступали соперникам, но также проиграли 18:21 (9:11). За лебединцев отличились Сергей Билоус – 7, Евгений Леоненко – 3, Михаил Яценко, Артем Олексюк, Владислав Иуткин – по 2, Дмитрий Пивоваров, Павел Ткач – по 1.

После двух игр у «Єдності» 0 очков.

Сумская команда «RGM Group - СумДУ» свои матчи против полтавского «Динамо-Академии» сыграет позже из-за вспышки коронавируса в стане полтавчан.