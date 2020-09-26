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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:06311

Сумские футзалисты проиграли в Житомире

Сегодня, 10 октября, прошли матчи 8-го тура чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге.

АФФК «Сумы» играла на выезде против житомирского «ИнБева». Счет на 4-й минуте открыл наш роман Зеленский. На 12-й минуте хозяева сравняли, - Максим Чеберяк. А до конца тайма забили еще дважды, - Дмитрий Иванов (18) и Денис Бланк (19). На 24-й минуте Дмитрий Иванов сделал счет уже крупным. Однак сумчане сумели забить еще дважды: на 25-й и 35-й Василий Кефа оформил дубль. А на 40-й Виталий Катеринин не реализовал дабл-пенальти за 6-й фол соперников. В итоге 3:4 – уже 5-е поражение сумской команды.

На счету АФФК «Сумы» по-прежнему 7 очков и 7-е место в турнирной таблице.

Спорт АФФК Сумы Футзал

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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