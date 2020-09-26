Сумские футзалисты проиграли в Житомире

АФФК «Сумы» играла на выезде против житомирского «ИнБева». Счет на 4-й минуте открыл наш роман Зеленский. На 12-й минуте хозяева сравняли, - Максим Чеберяк. А до конца тайма забили еще дважды, - Дмитрий Иванов (18) и Денис Бланк (19). На 24-й минуте Дмитрий Иванов сделал счет уже крупным. Однак сумчане сумели забить еще дважды: на 25-й и 35-й Василий Кефа оформил дубль. А на 40-й Виталий Катеринин не реализовал дабл-пенальти за 6-й фол соперников. В итоге 3:4 – уже 5-е поражение сумской команды.
На счету АФФК «Сумы» по-прежнему 7 очков и 7-е место в турнирной таблице.
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