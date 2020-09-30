В Сумах предприниматели протестуют против карантинных ограничений «красной» зоны Сегодня, 10 октября, предприниматели вышли на площадь Независимости с требованием разрешить работу заведений общественного питания, кафе, ресторанов, торговых центров.

Об этом сообщает ЦУКР.

Городской голова Сум заявил Александр Лысенко сказал, что на местном уровне нет полномочий смягчить определенные правительством ограничения. 10 октября местная комиссия примет именно те ограничения, которые вчера определила государственная комиссия.

Также он отметил, что пересмотр ограничений возможен, если ситуация улучшится через неделю.

Предприниматели говорят, что за 5 месяцев накопились большие долги, и уже сейчас в условиях ограничений не будет возможности выплачивать зарплаты работникам.

Представитель ТРЦ «Лавина» сказал, что они продолжат работать с 12 октября. Часть предпринимателей на площади также подтвердили, что они не будут закрывать заведения. В случае продолжения запретов бизнес готов устраивать акции протеста.