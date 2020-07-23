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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:30612

На Сумщине каждый третий предприниматель нарушает карантин

Во время внеочередного заседания Сумской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Виталий Моисеенко сообщил, что в течение последней недели работниками Госпродпотребслужбы было осуществлено контроль деятельности 659 субъектов хозяйственной деятельности.

Нарушение противоэпидемического режима на 34,5% из них против 31,2% за предыдущую неделю.

В отношении должностных лиц этих заведений составлено 68 протоколов об административных правонарушениях, предоставлено 188 предписаний требованиям об устранении нарушений. Лидерами среди нарушителей противоэпидемических требований остаются объекты по перевозке (14 из 19 проверенных), парикмахерские (19 из 28 проверенных), заведения общественного питания (13 из 33 проверенных), объекты торговли непродовольственными товарами (65 из 165).

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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