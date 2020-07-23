На Сумщине каждый третий предприниматель нарушает карантин

Нарушение противоэпидемического режима на 34,5% из них против 31,2% за предыдущую неделю.
В отношении должностных лиц этих заведений составлено 68 протоколов об административных правонарушениях, предоставлено 188 предписаний требованиям об устранении нарушений. Лидерами среди нарушителей противоэпидемических требований остаются объекты по перевозке (14 из 19 проверенных), парикмахерские (19 из 28 проверенных), заведения общественного питания (13 из 33 проверенных), объекты торговли непродовольственными товарами (65 из 165).
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