ФК «Виктория» с Сумщины разгромила киевлян

Чемпион Украины ФК «Виктория» из Николаевки принимал АФСК «Киев». Игра завершилась разгромом гостей со счетом 7:1.
После 6 туров наши земляки продолжают лидировать в турнирной таблице группы 2.
В субботу, 10 октября, домашний матч 6-го тура чемпионата Украины по футболу среди любительских команд ФК «Сумы» сыграет с ФК...
Сегодня, 7 октября, прошли первые матчи 1/8 финала Кубка Украины по футболу среди аматорских команд....
3-4 октября прошли игры 5-го тура чемпионата Украины по футболу среди аматоров....
Илья Зубков стал игроком ФК «Альянс» с Сумщины....
Первый раунд Кубка Украины по футболу среди любителей завершился матчем в Волчанске....