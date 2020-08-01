Сумские баскетболисты стартовали в высшей лиге Сегодня, 10 октября, стартовал сезон в чемпионате Украины по баскетболу в высшей лиге.

БК «СумДУ» играл на выезде с МБК «Мариуполь». Команды шли вровень почти весь матч, однако концовка поединка была за хозяевами, которые в итоге победили 75:68 (28-22, 20-22, 15-18, 12-6). За сумчан отличились Григорий Алтухов – 21 очко + 10 подборов, Виталий Игнатченко – 12 очков + 5 подборов + 4 перехвата, Илья Кабацюра – 10 очков + 10 подборов. Завтра повторная игра.