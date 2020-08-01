Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:391

Сумские баскетболисты стартовали в высшей лиге

Сегодня, 10 октября, стартовал сезон в чемпионате Украины по баскетболу в высшей лиге.

БК «СумДУ» играл на выезде с МБК «Мариуполь». Команды шли вровень почти весь матч, однако концовка поединка была за хозяевами, которые в итоге победили 75:68 (28-22, 20-22, 15-18, 12-6).

За сумчан отличились Григорий Алтухов – 21 очко + 10 подборов, Виталий Игнатченко – 12 очков + 5 подборов + 4 перехвата, Илья Кабацюра – 10 очков + 10 подборов.

Завтра повторная игра.

Спорт Баскетбол БК СумГУ
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Сумской баскетболист перешел в «Будивельник»
Сегодня 08:20

Сумской баскетболист перешел в «Будивельник»

Воспитанник сумского баскетбола Андрей Кожемякин будет играть за БК «Будивельник» (Киев)....

Сумские баскетболисты узнали соперника в Кубке Украины
08.10.2020 16:55

Сумские баскетболисты узнали соперника в Кубке Украины

Федерация баскетбола Украину 8 октября провела жеребьевку первого предварительного этапа Кубка Украины среди мужских команд....

БК «СумДУ» обновил клубный логотип: теперь с сумчатым дьяволом
11.09.2020 13:12

БК «СумДУ» обновил клубный логотип: теперь с сумчатым дьяволом

Не секрет, что множество спортивных команд и клубов имеют собственный «маскот» (прим. - «человек, животное или объект, который приносит удачу»)....

БК «СумДУ» - серебряный призер летнего чемпионата Украины по баскетболу 3х3
24.08.2020 21:01

БК «СумДУ» - серебряный призер летнего чемпионата Украины по баскетболу 3х3

Финальный турнир, который состоялся в Ивано-Франковске 24 августа, собрал 8 лучших мужских команд сезона....

Сумские баскетболисты со стритбольной «бронзой»
01.08.2020 21:35

Сумские баскетболисты со стритбольной «бронзой»

Сегодня, 1 августа, в Каменском прошел третий этап чемпионата Украины по баскетболу 3х3....

Новости

На Сумщине 6633 случая COVID-19: подробности
Сегодня 09:39
10 кандидатів. Хто хоче бути мером Сум і що про них відомо
30.09.2020 20:09
Сумские баскетболисты стартовали в высшей лиге
Сегодня 17:39
В Сумах городские власти не могут решить, что делать с попаданием в «красную» зону
Сегодня 15:26
ФК «Виктория» с Сумщины разгромила киевлян
Сегодня 14:58
На Сумщине каждый третий предприниматель нарушает карантин
Сегодня 14:30
В Сумах предприниматели протестуют против карантинных ограничений «красной» зоны
Сегодня 14:13
Сумские футзалисты проиграли в Житомире
Сегодня 14:06
Лебединские гандболисты снова проиграли броварчанами
Сегодня 13:43
В "Слуге народа" допускают введение режима ЧП в Украине и перенос выборов из-за Covid-19
Сегодня 10:59
За день до открытия Театральной площади оказалось, что ее реконструируют без разрешения
Сегодня 10:19
На Сумщине полицейские оперативно установили угонщика автомобиля
Сегодня 10:00
view counter

Статьи

Анатолий Епифанов («НАШ КРАЙ»): Кто экономит на школах, будет содержать тюрьмы
Вчера 18:10
Скільки та кому закупляли рекомендовані вакцини: досвід Сумщини
Вчера 15:55
Яку допомогу має безкоштовно отримати пацієнт з CОVID-19 або з підозрою на захворювання
Вчера 13:41
Стадион «Авангард»: что изменится?
08.10.2020 10:29
ТОП – 25 роботодавців Сумщини, які пропонують заробітну більше 10 тисяч гривень
07.10.2020 20:20
Вчителів фізкультури навчать збирати гроші на власні освітні проєкти
05.10.2020 15:33
Дизайнерские ванны доступнее, чем вы думали ®
05.10.2020 13:40
Subaru Forester — описание и технические характеристики
05.10.2020 12:32
Андрей Орлик: В биатлоне нужно обдумывать каждую деталь
04.10.2020 13:07
Програма обміну майбутніх лідерів (FLEX) чекає на нових учасників-школярів
02.10.2020 15:39
Офіційно: Володимир Лободін – кандидат на посаду міського голови від партії «ЗА МАЙБУТНЄ»
01.10.2020 09:03
Живи у власній квартирі вже зараз разом з іпотекою від ПРАВЕКС БАНКу ®
30.09.2020 17:08
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.