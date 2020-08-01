Сумские баскетболисты стартовали в высшей лиге

БК «СумДУ» играл на выезде с МБК «Мариуполь». Команды шли вровень почти весь матч, однако концовка поединка была за хозяевами, которые в итоге победили 75:68 (28-22, 20-22, 15-18, 12-6).
За сумчан отличились Григорий Алтухов – 21 очко + 10 подборов, Виталий Игнатченко – 12 очков + 5 подборов + 4 перехвата, Илья Кабацюра – 10 очков + 10 подборов.
Завтра повторная игра.
Воспитанник сумского баскетбола Андрей Кожемякин будет играть за БК «Будивельник» (Киев)....
Федерация баскетбола Украину 8 октября провела жеребьевку первого предварительного этапа Кубка Украины среди мужских команд....
Не секрет, что множество спортивных команд и клубов имеют собственный «маскот» (прим. - «человек, животное или объект, который приносит удачу»)....
Финальный турнир, который состоялся в Ивано-Франковске 24 августа, собрал 8 лучших мужских команд сезона....
Сегодня, 1 августа, в Каменском прошел третий этап чемпионата Украины по баскетболу 3х3....