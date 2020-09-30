ФК «Сумы» разгромил африканцев из Днепра

ФК «Сумы» дома принимал днепровскую команду «Легионер», в основном состоящую из африканских студентов местных вузов. Игра завершилась уверенной победой «горожан» 3:0. После 6 туров на их счету 12 очков в 6 матчах, и они выходят на третье место в группе 3.
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