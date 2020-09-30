Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:05337

ФК «Сумы» разгромил африканцев из Днепра

Сегодня, 10 октября, проходят матчи 6-го тура чемпионата Украины по футболу среди аматоров.

ФК «Сумы» дома принимал днепровскую команду «Легионер», в основном состоящую из африканских студентов местных вузов. Игра завершилась уверенной победой «горожан» 3:0. После 6 туров на их счету 12 очков в 6 матчах, и они выходят на третье место в группе 3.

ФК «Тростянец» сыграет свой матч против «Скорука» (Токмак, Днепропетровская обл.) завтра.

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ФК «Виктория» с Сумщины разгромила киевлян

Сегодня, 10 октября, проходят игры 6-го тура чемпионата Украины по футболу среди аматоров....

Субботний матч «сумчане» сыграют без зрителей (трансляция)
Вчера 13:10

Субботний матч «сумчане» сыграют без зрителей (трансляция)

В субботу, 10 октября, домашний матч 6-го тура чемпионата Украины по футболу среди любительских команд ФК «Сумы» сыграет с ФК...

Сумские команды сыграли в аматорском кубке
07.10.2020 16:54

Сумские команды сыграли в аматорском кубке

Сегодня, 7 октября, прошли первые матчи 1/8 финала Кубка Украины по футболу среди аматорских команд....

Сумские аматоры сыграли 5-й тур чемпионата Украины
05.10.2020 12:19

Сумские аматоры сыграли 5-й тур чемпионата Украины

3-4 октября прошли игры 5-го тура чемпионата Украины по футболу среди аматоров....

В «Альянс» перешел воспитанник академии киевского «Динамо»
02.10.2020 17:27

В «Альянс» перешел воспитанник академии киевского «Динамо»

Илья Зубков стал игроком ФК «Альянс» с Сумщины....

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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