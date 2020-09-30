На Сумщине еще 229 случаев коронавируса: 1 летальный На утро 11 октября в Сумской области подтверждено уже 6862 случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

За последние сутки зафиксировано 229 новых случаев (6-е место среди регионов Украины), - всего с начала эпидемии 6862. Выздоровел 1 человек, - всего 2306. Умер также 1, - всего 91. Продолжают лечиться 4465.

В Украине 4768 новых случаев, - всего 261 034. Выздоровело 937 человек, - всего 113 507. Умерло 85 человек, - всего 4972. Продолжают болеть 142 355.