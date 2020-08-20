На Сумщине копы остановили пьяного водителя четвертый раз за год Водитель получил четвертый протокол за управление в нетрезвом состоянии от патрульных полицейских.

На автодороге Н 12 "Сумы - Полтава" в городе Тростянец, внимание патрульных привлек автомобиль ВАЗ-21011, водитель которого двигался с нарушением ПДД. Стражи порядка остановили машину и выяснили, что 44-летний мужчина не имеет водительского удостоверения, ведь он был лишен права управления.

Во время общения патрульные снова обнаружили у него признаки опьянения. На месте остановки транспортного средства проходить осмотр он отказался и потребовал поехать в медицинское учреждение. Заключение врачей подтвердило нахождение водителя в состоянии алкогольного опьянения.

Патрульные составили на гражданина административные материалы по ч. 4 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) и ч. 3 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения в третий раз в течение года) КоАП. Мужчину от управления отстранили.