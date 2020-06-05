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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:33221

Сумские патрульные обнаружили мотоцикл в международном розыске

Транспортное средство сумские патрульные обнаружили на улице Белопольское шоссе.

Мотоцикл Honda был припаркован с нарушением ПДД. Рядом стоял 28-летний водитель. Никаких документов на транспортное средство он не имел.

Стражи порядка проверили мотоцикл по имеющимся полицейскими базами данных и установили, что он находится в международном розыске.

На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Право Патрульная полиция

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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