Сумские патрульные обнаружили мотоцикл в международном розыске Транспортное средство сумские патрульные обнаружили на улице Белопольское шоссе.

Мотоцикл Honda был припаркован с нарушением ПДД. Рядом стоял 28-летний водитель. Никаких документов на транспортное средство он не имел.

Стражи порядка проверили мотоцикл по имеющимся полицейскими базами данных и установили, что он находится в международном розыске.

На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.