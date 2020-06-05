Сумские патрульные обнаружили мотоцикл в международном розыске

Мотоцикл Honda был припаркован с нарушением ПДД. Рядом стоял 28-летний водитель. Никаких документов на транспортное средство он не имел.
Стражи порядка проверили мотоцикл по имеющимся полицейскими базами данных и установили, что он находится в международном розыске.
На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.
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