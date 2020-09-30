На Сумщине 229 новых случаев коронавируса: подробности

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 229 человек (Сумы - 157, Шостка - 10, Конотоп - 7, Ромны - 5, Лебедин - 1, Белопольский р-н - 3, Глуховский р-н - 1, Лебединский р-н - 1, Ахтырский р-н - 5, Роменский р-н - 3, Сумской р-н – 28, Тростянецкий р-н - 3, Шосткинский р-н - 5).
За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 91 летальный случай, из них 1 - за прошедшие сутки (Шосткинский р-н).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 2306 человек, из них за прошедшие сутки - 1 (Сумы).
По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 4422 случая заболевания, в Сумском районе - 487, Белопольский район - 168, Бурынский район - 37, пгт Великая Писаревка - 3, г. Глухов - 46, Глуховский район – 29, г. Конотоп - 316, Конотопский район - 65, Краснопольский р-н - 65, Кролевецкий район - 118, г. Лебедин - 132, Лебединский р-н – 25, Липово-Долинский р н - 2, Недригайловский район - 105, г. Ахтырка - 163, Ахтырский р-н - 52, Путивльский район – 17, г. Ромны - 183, Роменский район - 88, Кролевецкий р-н - 39, Тростянецкий район - 109, г. Шостка - 157, Шосткинский р-н - 18, Ямпольский р-н - 11.
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