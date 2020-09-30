В Сумах предприниматели снова протестуют против карантинных ограничений «красной» зоны Сегодня, 11 октября, предприниматели вышли на площадь Независимости против закрытия их заведений с завтрашнего дня.

Акция началась около 10.30. Это - руководители и представители учреждений общественного питания, кафе, ресторанов, торговых центров, пишет Суспільне. Собралось больше сотни человек.

В 11.00 в Сумском городском совете должно было начаться заседание исполкома, на котором должен рассматриваться вопрос введения ограничений на территории города, которые начнут действовать в полночь 12 октября в связи с переходом города в «красную» зону по карантину.

10 октября предприниматели тоже выходили на протест. Тогда в 13.00 должно было состояться заседание исполкома. Однако его перенесли на 11 октября.

Заседание исполкома до сих пор не началось.