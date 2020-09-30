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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:431095

В Сумах предприниматели снова протестуют против карантинных ограничений «красной» зоны

Сегодня, 11 октября, предприниматели вышли на площадь Независимости против закрытия их заведений с завтрашнего дня.

Акция началась около 10.30. Это - руководители и представители учреждений общественного питания, кафе, ресторанов, торговых центров, пишет Суспільне. Собралось больше сотни человек.

В 11.00 в Сумском городском совете должно было начаться заседание исполкома, на котором должен рассматриваться вопрос введения ограничений на территории города, которые начнут действовать в полночь 12 октября в связи с переходом города в «красную» зону по карантину.

10 октября предприниматели тоже выходили на протест. Тогда в 13.00 должно было состояться заседание исполкома. Однако его перенесли на 11 октября.

Заседание исполкома до сих пор не началось.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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