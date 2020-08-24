Сумские баскетболисты взяли реванш у мариупольских Сегодня, 11 октября, прошла повторная игра первого тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге между МБК «Мариуполь» и БК «СумДУ».

В отличие от вчерашней игры, когда наши проиграли, сегодня сумчане сразу захватили инициативу, постепенно доведя игру до разгрома 74:97 (14-21, 22-24, 21-26, 17-26). Лучшими в составе «СумДУ» стали Илья Кабацюра – 20 очков + 13 подборов + 2 блок-шота, Игорь Юркевичус – 16 очков + 11 подборов, Игорь Стародуб – 15 очков + 5 подборов + 8 передач, Григорий Алтухов – 11 очков + 7 подборов + 8 передач, Виталий Игнатченко – 11 очков.