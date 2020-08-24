Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:54170

Сумские баскетболисты взяли реванш у мариупольских

Сегодня, 11 октября, прошла повторная игра первого тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге между МБК «Мариуполь» и БК «СумДУ».

В отличие от вчерашней игры, когда наши проиграли, сегодня сумчане сразу захватили инициативу, постепенно доведя игру до разгрома 74:97 (14-21, 22-24, 21-26, 17-26).

Лучшими в составе «СумДУ» стали Илья Кабацюра – 20 очков + 13 подборов + 2 блок-шота, Игорь Юркевичус – 16 очков + 11 подборов, Игорь Стародуб – 15 очков + 5 подборов + 8 передач, Григорий Алтухов – 11 очков + 7 подборов + 8 передач, Виталий Игнатченко – 11 очков.

Спорт Баскетбол БК СумГУ

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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