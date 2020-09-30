На Сумщине пожарные спасли 2 жилых дома (видео) 10 октября в 11:45 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки в с. Казацкое Конотопского района.

На место происшествия выезжала местная пожарная команда с. Казацкое и отделение дежурного караула 12-й государственной пожарно-спасательной части.

Через 13 минут после вызова пожарные прибыли на место происшествия, в этот момент пламя полностью охватило деревянное сооружение, в котором хранилось до 1т сена. Из-за сильных порывов ветра возникла угроза перекидывания огня на 2 жилых дома, находившихся рядом с эпицентром горения.

В 12:25 пожар удалось локализовать, в 14:00 - ликвидировать и предотвратить опасность от дома.

Окончательная причина пожара на данный момент на данный устанавливается.