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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:38415

В Лебедине ночью спасатели ликвидировали пожар в жилом доме

Сегодня, 11 октября, в 1:02 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что по ул. Лесная в г. Лебедин горит частный жилой дом.

По вызову выезжал дежурный караул 18-й государственной пожарно-спасательной части.

Через 4 минуты пожарные прибыли на место происшествия. Огонь успел охватить перекрытия на площади до 10 кв.м. и быстро распространялся по горючим конструкциям деревянного дома. Использовав до 5 т воды в 01:12 пожар удалось локализовать. Проводя разбор обгоревших конструкций и проявляя скрытые очаги горения, окончательно ликвидировать пожар удалось в 02:15.

По предварительным к возгоранию привело короткое замыкание электросети.

Всего на место происшествия работало 7 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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