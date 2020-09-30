Члены исполкома проголосовали за ужесточение карантина в связи с переходом города в «красную» зону по карантину.
Согласно решению, в Сумах запрещается:
- посещение учебных заведений соискателями образования, кроме детсадов, которые будут работать в спецрежиме;
- посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения (с 13 октября);
- посещение учреждений и заведений, предоставляющих социальные и реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах (временное, дневное пребывание), кроме тех, которые предоставляют экстренные социальные услуги, центров учета бездомных лиц, мобильных бригад социально-психологической помощи, социального патрулирования.
Что касается пункта, предусмотренного решением государственной комиссии по вопросам ТЄБ и ЧС о запрете приема посетителей в учреждениях культуры, кинотеатрах, ресторанах, кафе, торгово-развлекательных центрах, спортивных залах, фитнес-центрах, учреждениях торгового и бытового обслуживания и т.п., его будут рассматривать завтра, так как общего мнения найти не удалось.
Решение принимается с 00.00 12 октября сроком на две недели.
Кроме того, было увеличено количество чиновников, которые могут выписывать протоколы за нарушение правил карантина.
Сегодня, 10 октября, предприниматели вышли на площадь Независимости с требованием разрешить работу заведений общественного питания, кафе, ресторанов, торговых центров....
Кабинет министров Украины обновил карантинное зонирование регионов Украины в связи с текущей эпидемиологической ситуацией....
Сегодня, 8 октября, прошло заседание исполнительного комитета Сумского городского совета.... 2
Мэр Сум Александр Лысенко рассказал о решениях комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.... 1
Сегодня, 7 октября, прошло заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.... 4