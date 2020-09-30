Сумской исполком ужесточил карантин: закрыли школы; рестораны, перевозки и т.п. на очереди Сегодня, 11 октября, прошло заседание исполнительного комитета Сумского горсовета.

Члены исполкома проголосовали за ужесточение карантина в связи с переходом города в «красную» зону по карантину.

Согласно решению, в Сумах запрещается:

- посещение учебных заведений соискателями образования, кроме детсадов, которые будут работать в спецрежиме;

- посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения (с 13 октября);

- посещение учреждений и заведений, предоставляющих социальные и реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах (временное, дневное пребывание), кроме тех, которые предоставляют экстренные социальные услуги, центров учета бездомных лиц, мобильных бригад социально-психологической помощи, социального патрулирования.

Что касается пункта, предусмотренного решением государственной комиссии по вопросам ТЄБ и ЧС о запрете приема посетителей в учреждениях культуры, кинотеатрах, ресторанах, кафе, торгово-развлекательных центрах, спортивных залах, фитнес-центрах, учреждениях торгового и бытового обслуживания и т.п., его будут рассматривать завтра, так как общего мнения найти не удалось.

Решение принимается с 00.00 12 октября сроком на две недели.

Кроме того, было увеличено количество чиновников, которые могут выписывать протоколы за нарушение правил карантина.