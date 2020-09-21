Шосткинские хоккеисты с «бронзой» С 9 по 11 октября в Виннице проходил чемпионат Украины по хоккею на траве среди юношей 2005-06 г.р.

В чемпионате приняли участие восемь команд. Чемпионом Украины стала Сборная Винницкой области. Винничане в заключительной игре чемпионата, в которой решалось, кто станет победителем турнира, в упорной борьбе, выиграли у команды ХК «Политехник-Старт-1» г. Коростень со счетом 2:1.

КДЮСШ «Барса» из Шостки заняла третье место. В первый день чемпионата наши земляки обыграли Сборная Винницкой области-2 13:0, и команду ГДЮСШ г. Винница 5:0. Во второй день, в игре за первое место в подгруппе уступили команде ХК «Политехник-Старт-1» 0:5 и в финальной части уступили Сборной Винницкой области 0:3. В заключительный день, в игре за третье место выиграли в команды ХК «Политехник-Старт-2» 5:0.