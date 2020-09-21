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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:0957

Шосткинские хоккеисты с «бронзой»

С 9 по 11 октября в Виннице проходил чемпионат Украины по хоккею на траве среди юношей 2005-06 г.р.

В чемпионате приняли участие восемь команд. Чемпионом Украины стала Сборная Винницкой области. Винничане в заключительной игре чемпионата, в которой решалось, кто станет победителем турнира, в упорной борьбе, выиграли у команды ХК «Политехник-Старт-1» г. Коростень со счетом 2:1.

КДЮСШ «Барса» из Шостки заняла третье место. В первый день чемпионата наши земляки обыграли Сборная Винницкой области-2 13:0, и команду ГДЮСШ г. Винница 5:0. Во второй день, в игре за первое место в подгруппе уступили команде ХК «Политехник-Старт-1» 0:5 и в финальной части уступили Сборной Винницкой области 0:3. В заключительный день, в игре за третье место выиграли в команды ХК «Политехник-Старт-2» 5:0.

Спорт Хоккей на траве

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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