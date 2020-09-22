Сумские биатлонисты завершили чемпионат Украины «бронзой»

В заключительный день бежали смешанную эстафету. Выиграла команда Черниговской области, второе место у харьковчан, третье – у сумчан – Дмитрий Грущак, Евгений Ивченко, Анастасия Дидоренко и Екатерина Свынаренко. Вторая сумская команда заняла пятое место, третья – седьмое.
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