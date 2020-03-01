Сумские каратисты с медалями чемпионата Украины

Воспитанники спортклуба «Прогресс» и КДЮСШ «Авангард» завоевали 4 медали в личном зачете:
Серебро - Юлия Багирова кумитэ U21 лет -68 кг
Бронза - Юлия Багирова кумитэ 18+ лет -68 кг
- Гейко Анна кумитэ 16-17 лет -59 кг
- Буглак Андрей кумитэ 18+ лет, -84 кг
Спортсменов подготовили Угнич И. В. и Панченко А. А.
Кроме того, сборнаяобласти в командном кумитэ взяла «бронзу». В составе: Валерий Сонных, Олег Пащенко, Дмитрий Шумаров, Богдан Шумаров (все - СК «Вадокай», Сумы) и Андрей Буглак («Прогресс»). Тренер СК «Вадокай» - Вадим Коломиец.
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