Сумские каратисты с медалями чемпионата Украины 10-11 октября в Харькове проходил чемпионат Украины по карате.

Воспитанники спортклуба «Прогресс» и КДЮСШ «Авангард» завоевали 4 медали в личном зачете:

Серебро - Юлия Багирова кумитэ U21 лет -68 кг

Бронза - Юлия Багирова кумитэ 18+ лет -68 кг

- Гейко Анна кумитэ 16-17 лет -59 кг

- Буглак Андрей кумитэ 18+ лет, -84 кг

Спортсменов подготовили Угнич И. В. и Панченко А. А.

Кроме того, сборнаяобласти в командном кумитэ взяла «бронзу». В составе: Валерий Сонных, Олег Пащенко, Дмитрий Шумаров, Богдан Шумаров (все - СК «Вадокай», Сумы) и Андрей Буглак («Прогресс»). Тренер СК «Вадокай» - Вадим Коломиец.