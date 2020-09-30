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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 22:511

«Укрзалізниця» закрывает посадку на станции «Сумы»

Акционерное общество «Укрзалізниця» закрывает посадку на станции «Сумы» в связи с попаданием города в «красную» зону эпидемической опасности.

До урегулирования ситуации продажа билетов на поезд «НР 779/780 Сумы – Киев – Винниця» (время отправления 5:34) прекращается. Сам поезд проследует через станцию с технической остановкой без посадки пассажиров. Поэтому с завтрашнего дня маршрут «НР 779/780» меняется и отправляться со станции «Белополье» (время отправления 6:09).

Отмечается, что приобретенные билеты можно вернуть через билетные кассы или официальный сайт АО «Укрзалізниця» в соответствии с действующими правилами, а именно по вине железной дороги.

Общество
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