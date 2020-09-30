Мэр Сум нарушает решение исполкома Сегодня, 11 октября, мэр Сум Александр Лысенко вышел в эфир во время аппаратного совещания без маски.

Это явное нарушение решения исполкома от 8 октября, согласно которому нужно надевать маски в том числе в офисе.

При этом он рассуждал о новых ограничениях, в том числе о 100% масочном режиме.

Напомним: еще в марте-апреле мэр Сум постоянно был в маске и перчатках, в том числе в кабинете.