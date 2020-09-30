Мэр Сум нарушает решение исполкома

Это явное нарушение решения исполкома от 8 октября, согласно которому нужно надевать маски в том числе в офисе.
При этом он рассуждал о новых ограничениях, в том числе о 100% масочном режиме.
Напомним: еще в марте-апреле мэр Сум постоянно был в маске и перчатках, в том числе в кабинете.
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