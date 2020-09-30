В Сумах за день подтверждено 302 случая коронавируса Об этом сегодня, 12 октября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, за 11 октября подтверждено 302 случая заболевания COVID-19, - это антирекорд, почти в полтора раза больше предыдущего, который составлял 212. Выздоровели 4.

Сейчас 3606 сумчан болеют. В больнице №5 находятся на лечении 86 человек. Из них с подтвержденным COVID - 52 человека, 27 - на кислородной поддержке. В больнице №4 - 30 больных, из них 12 человек на кислородной поддержке.

В детской больнице имени Св.Зинаиды находятся 20 детей. Из них у 14-ти детей подозревают коронавирус. Двое детей находятся в отделении интенсивной терапии, один ребенок - на кислородной поддержке. Всего болеют коронавирусом 172 ребенка.

Также на лечении находятся 131 медицинский работник. В больницах Сум пока ощущается дефицит кадров.