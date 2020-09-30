На Сумщине за сутки подтверждено 418 новых случаев COVID-19 Об этом сегодня, 12 октября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, за 11 октября в Сумской области подтверждено 418 новых случаев заболевания COVID-19. Всего – 7280. 91 умер. 2321 человека выздоровели, 15 за последние сутки. Всего заболело 413 медиков.