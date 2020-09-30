За неделю коронавирусом заболело 1285 сумчан

По ее словам, за неделю диагноз COVID-19 подтвержден у 1285 сумчан, что на 37% больше, чем за предыдущую неделю. За неделю умерло 4 человека (за предыдущую 9). Выздоровел 221 человек, в том числе 18 детей и 6 медиков.
По состоянию на 12 октября в Сумской области 7280 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
Об этом сегодня, 12 октября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко....
Сегодня, 11 октября, мэр Сум Александр Лысенко вышел в эфир во время аппаратного совещания без маски....
По состоянию на 11 октября в Сумской области 6862 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
На утро 11 октября в Сумской области подтверждено уже 6862 случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19....