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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:47419

За три дня до срока жилой фонд в Сумах не готов к отопительному сезону

Вопрос подготовки города к отопительному сезону обсуждался сегодня, 12 октября, во время аппаратного совещания в мэрии.

- ТЭЦ, котельные работают в режиме предоставления услуг горячего водоснабжения, в том числе потребителям Котельной Северного промузла, - начала замдиректора ООО «Сумытеплоэнерго» Надежда Покутняя. – Оборудование ТЭЦ, котельных работают в штатном режиме, получены актив готовности к отопительному сезону по всем котельным и тепловым сетям. Предприятие к отопительному сезону готово. По жилому фонду по состоянию на сегодня, согласно графику, должно быть выдано актов по 673 домам, выдано по 573, - 85%. Это по основным управителям. По ведомственному жилью – 66 из 85. По ОСМД 31 из 77.

По территории Котельной Северного промузла докладывал директор департамента инфраструктуры Александр Журба.

- Котельная получила акт готовности, - сообщил он. – По жилому фонду готовы 83% домов. Большинство не выданных актов по ОСМД. Кроме того, есть проблемы с кадрами, так как есть случаи заражения COVID-19.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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