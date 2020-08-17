За три дня до срока жилой фонд в Сумах не готов к отопительному сезону

- ТЭЦ, котельные работают в режиме предоставления услуг горячего водоснабжения, в том числе потребителям Котельной Северного промузла, - начала замдиректора ООО «Сумытеплоэнерго» Надежда Покутняя. – Оборудование ТЭЦ, котельных работают в штатном режиме, получены актив готовности к отопительному сезону по всем котельным и тепловым сетям. Предприятие к отопительному сезону готово. По жилому фонду по состоянию на сегодня, согласно графику, должно быть выдано актов по 673 домам, выдано по 573, - 85%. Это по основным управителям. По ведомственному жилью – 66 из 85. По ОСМД 31 из 77.
По территории Котельной Северного промузла докладывал директор департамента инфраструктуры Александр Журба.
- Котельная получила акт готовности, - сообщил он. – По жилому фонду готовы 83% домов. Большинство не выданных актов по ОСМД. Кроме того, есть проблемы с кадрами, так как есть случаи заражения COVID-19.
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