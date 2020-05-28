Мэр Сум пригрозил остановить маршрутки в городе Если перевозчики не будут придерживаться санитарных норм.

По вопросу докладывал начальник транспортного отдела Сергей Яковенко.

- На прошлой неделе мы проверяли транспортные предприятия по дезинфекции, - начал он. – Качество проведения, какими препаратами, а также периодичность. На этой неделе мы продолжим эту работу. За все время карантина нами было проведено 2383 транспортных средства. По количеству пассажиров последнее время нарушений почти нет. Однако зачастую мы видим нарушения по масочному режиму. Сегодня у нас будет видеоконференция, на которой мы будем рассматривать методы влияния на водителей относительно соблюдения масочного режима.

- Я хочу, чтобы вы предупредили перевозчиков, что если будут массовые нарушения, мы остановим транспорт совсем, - дал поручение мэр Сум Александр Лысенко. – Проверяем два дня. Если массовые нарушения, в среду принимаем решение.