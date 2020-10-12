На Сумщине 418 новых случаев коронавируса: подробности По состоянию на 12 октября в Сумской области 7280 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 418 человек (Сумы - 302, Конотоп - 20, Ромны - 32, Белопольский р-н - 3, Конотопский р-н - 10, Краснопольский р-н - 2, Лебединский р-н - 1 , Липово-Долинский р-н - 4, Недригайловский р-н - 1, Роменский р-н - 2, Сумской р-н - 40, Тростянецкий р-н - 1).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 91 летальный случай.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписан 2321 человек, из них за минувшие сутки - 15 (Сумы - 4, Лебедин - 5, Лебединский р-н - 4, Сумской р-н - 2).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 4722 случая заболевания, в Сумском районе - 529, Белопольский район - 168, Бурынский район - 40, пгт Великая Писаревка - 3, г. Глухов - 46, Глуховский район – 29, г. Конотоп - 336, Конотопский район - 75, Краснопольский р-н - 67, Кролевецкий район - 118, г. Лебедин - 132, Лебединский р-н – 26, Липово-Долинский р-н - 6, Недригайловский район - 106, г. Ахтырка - 163, Ахтырский р-н - 52, Путивльский район – 17, г. Ромны - 219, Роменский район - 90, Середина-Будский р-н - 39, Тростянецкий район - 110, г. Шостка - 157, Шосткинский р-н – 16, Ямпольский р-н - 13.