В Сумах больше новых случаев COVID-19, чем в Киеве За последние сутки в Сумах подтверждено 302 новых случая COVID-19.

Это больше, чем в Киеве, где подтверждено в полтора раза меньше случаев – 196. Больше, чем в Сумах и Сумской области (418), только на Харьковщине – 741. На третьем месте Полтавщина – 244.

Всего в Украине за 11 октября подтверждено 4420 случаев.