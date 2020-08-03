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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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За неделю на Сумщине зарегистрировано 1958 ЧП

В результате пожаров погибли 2 человека, еще 1 человек травмирован. Огнем уничтожено и повреждено 30 зданий, 5 единиц автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 132 оперативных выезда. Во время ликвидации пожаров спасен 1 человек, 42 здания, 5 единиц автотракторной техники, всего материальных ценностей на сумму 36 млн. 230 тыс. грн.

Пиротехниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 10 боеприпасов времен Второй мировой войны, обнаруженные на территории области.

Как свидетельствует статистика, значительная часть пожаров приходится на жилой сектор. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население: будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем.

Другая опасность - это пожары в природных экосистемах, которые могут привести к уничтожению лесных насаждений, зданий, и даже к травмам и гибели людей. Поэтому предостерегаем, не сжигайте сухую растительность, не разводите костры на открытых территориях и соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах. При обнаружении признаков пожара в природных экосистемах немедленно звоните в Службу спасения «101», сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество ГСЧС

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