Школы Шосткинского района перевели на дистанционное обучение

Об этом сообщил и.о. главы Шосткинского райгосадминистрации Игорь Волынец, пишет Суспільне.
Шосткинский район находится в «желтой» карантинной зоне. «Но тревожные сигналы уже дошли и до нашей местности. Есть случаи тяжелого течения заболевания и зафиксировано одну смерть», - сказал Волынец.
По его словам, на дистанционное обучение перевели учеников общеобразовательных школ и УВК района.
По данным Сумского областного лабораторного центра, в Шосткинском районе на 12 октября с активным диагнозом «коронавирус» 14 человек. В Шостке - 63 человека.
Напомним: С 12 октября учащиеся и студенты не будут посещать учебные заведения в Сумах. Они работают в дистанционном режиме, так как Сумы оказались в «красной» зоне с 12 октября.
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