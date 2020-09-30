Школы Шосткинского района перевели на дистанционное обучение С 12 октября все школы Шосткинского района перешли на дистанционную форму обучения.

Об этом сообщил и.о. главы Шосткинского райгосадминистрации Игорь Волынец, пишет Суспільне.

Шосткинский район находится в «желтой» карантинной зоне. «Но тревожные сигналы уже дошли и до нашей местности. Есть случаи тяжелого течения заболевания и зафиксировано одну смерть», - сказал Волынец.

По его словам, на дистанционное обучение перевели учеников общеобразовательных школ и УВК района.

По данным Сумского областного лабораторного центра, в Шосткинском районе на 12 октября с активным диагнозом «коронавирус» 14 человек. В Шостке - 63 человека.

Напомним: С 12 октября учащиеся и студенты не будут посещать учебные заведения в Сумах. Они работают в дистанционном режиме, так как Сумы оказались в «красной» зоне с 12 октября.