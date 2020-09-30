На Сумщине серийному домушнику дали 3 года К 3 годам лишения свободы осужден мужчина, который обворовывал частные дома и пытался подкупить полицейского.

Ямпольским отделом Шосткинской местной прокуратуры поддержано публичное обвинение в отношении 41-летнего жителя пгт Свеса, который обворовывал частные дома и пытался подкупить полицейского.

Установлено, что обвиняемый, несмотря на установленные к нему решением суда ограничения в связи с административным надзором, на путь исправления не стал, а продолжил свою преступную деятельность. В частности, проникал на территорию частных домовладений в Ямпольском районе, откуда похищал ценные вещи. В то же время, обвиняемый передал участковому офицеру полиции 500 грн за невыполнение в дальнейшем наложенных судом ограничений, в том числе освобождение от еженедельной регистрации в отделении полиции.

По приговору суда обвиняемый признан виновным по ч. 3 ст. 185 (кража, соединенная с проникновением в помещение) и ч. 1 ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины и осужден к 3 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.