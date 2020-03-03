ТОВ «Сумитеплоенерго» тимчасово обмежує прийом громадян

З 12 жовтня 2020 року ТОВ «Сумитеплоенерго» працюватиме у дистанційному режимі, шляхом проведення консультування споживачів за телефонами:
Письмові звернення прохання надсилати на адресу: м. Суми, вул. Лебединська, 7, або на електронну пошту zkanc@teko.sumy.ua.
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