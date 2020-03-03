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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:14467

ТОВ «Сумитеплоенерго» тимчасово обмежує прийом громадян

У зв’язку зі збільшенням випадків захворюваності на COVID-19, з метою недопущення поширення на території міста коронавірусної інфекції, ТОВ «Сумитеплоенерго» обмежує прийом громадян.

З 12 жовтня 2020 року ТОВ «Сумитеплоенерго» працюватиме у дистанційному режимі, шляхом проведення консультування споживачів за телефонами:

  • - з питань обслуговування населення: 701-900, 050-407-05-68, 067-546-37-82;
  • - з питань обслуговування юридичних осіб: 789-810.

Письмові звернення прохання надсилати на адресу: м. Суми, вул. Лебединська, 7, або на електронну пошту zkanc@teko.sumy.ua.

Общество ООО «Сумытеплоэнерго»

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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